Франция начала испытания новой вакцины от всех мутаций COVID-19 [ Редактировать ]
Источник: AFP
Во Франции начались клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной биотехнологической компанией Xenothera. Об этом сообщает Le Parisien.
Препарат, который получил название Xav-19, тестируется на 400 добровольцах на базе 40 больниц страны при содействии университетского госпиталя Нанта.
Вакцина состоит из поликлональных антител, которые получены на основе антител свиней. Они были изменены на глико-инженерные гуманизированные антитела, чтобы быть похожими на человеческие.
В Xenothera утверждают, что, благодаря использованию поликлональных антител, их вакцина эффективна против различных штаммов и мутаций коронавируса.
В настоящее время во Франции проводятся испытания вакцины от коронавируса, разработанной компанией Sanofi - GSK (GlaxoSmithKline). Евросоюз уже заказал у нее партию вакцин.
Напомним, что 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые нашли новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новая мутация на 70% заразнее, чем изначальный вирус.
21 декабря власти ЮАР сообщили, что в стране был найден мутировавший коронавирус, который поражает в основном молодых людей, и отличается высокой заразностью и летальностью.
Ранее "Подробности" написали статью "Вакцины от коронавируса: чем отличаются и какие лучше (полный гид)".
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