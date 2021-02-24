В Xenothera утверждают, что их вакцина эффективна против различных штаммов и мутаций коронавируса Источник: AFP

Во Франции начались клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной биотехнологической компанией Xenothera. Об этом сообщает Le Parisien.

Препарат, который получил название Xav-19, тестируется на 400 добровольцах на базе 40 больниц страны при содействии университетского госпиталя Нанта.

Вакцина состоит из поликлональных антител, которые получены на основе антител свиней. Они были изменены на глико-инженерные гуманизированные антитела, чтобы быть похожими на человеческие.

В Xenothera утверждают, что, благодаря использованию поликлональных антител, их вакцина эффективна против различных штаммов и мутаций коронавируса.

В настоящее время во Франции проводятся испытания вакцины от коронавируса, разработанной компанией Sanofi - GSK (GlaxoSmithKline). Евросоюз уже заказал у нее партию вакцин.

Напомним, что 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые нашли новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новая мутация на 70% заразнее, чем изначальный вирус.

21 декабря власти ЮАР сообщили, что в стране был найден мутировавший коронавирус, который поражает в основном молодых людей, и отличается высокой заразностью и летальностью.

Читайте также ЮАР прекратила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Ранее "Подробности" написали статью "Вакцины от коронавируса: чем отличаются и какие лучше (полный гид)".