Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей. Соответствующее решение принял Оргкомитет в связи с пандемией коронавируса, сообщает агентство "Киодо".

"Решение в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии. Организаторы Олимпиады в Токио возместят потраченные на билеты средства иностранным болельщикам, которых не допустят на соревнования", - отметила ответственная за проведение Олимпийских игр Тамае Марукава.

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Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что его организации примет во внимание любое решение Оргкомитета игр, каким бы тяжелым оно ни было.

Отмечается, что волонтеры из-за рубежа не будут задействованы на Олимпиаде. Предполагалось, что 10% из 80 тысяч волонтеров будут иностранцами. Теперь исключения будут сделаны для ограниченного числа волонтеров, в частности, тех, кто владеет редкими языками.

Ранее мы писали о том, что МОК не признал Лукашенко президентом Национального олимпийского комитета Беларуси.

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