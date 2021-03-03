Темпы "развития" пандемии коронавируса не разрешают стране массово пускать на территорию граждан других государств/ фото: ski.ru

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры, которые пройдут в японской столице Токио, готовятся провести исключительно с гражданами страны на трибунах. Такое решение озвучило правительство страны во время онлайн-встречи.

Таким образом, темпы "развития" пандемии коронавируса в настоящее время не разрешают стране массово пускать на территорию граждан других государств, однако окончательное решение о запрете въезда будет принято до конца марта 2021 года.

Отмечается, что организаторы Олимпиады успели продали на мероприятия Игр 4,48 миллионов билетов и 970 тысяч на события Паралимпиады, но основной проблемой является не только неравномерная вакцинация в мире, но и появление новых штаммов COVID-19.

Ранее мы писали, что власти Японии рассматривают возможность отмены Олимпийских игр в Токио в 2021 году из-за пандемии COVID. руководству страны пришлось принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом и ввести чрезвычайное положение в крупнейших городах страны, включая Токио.

Кроме того, в случае массового распространения COVID-19 без гарантии его остановки, Олимпийские игры будут проводится без участия зрителей на трибунах. В настоящее время нету четкого подтверждения того, что Олимпиада пройдет в соответствии с нынешним планом.

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