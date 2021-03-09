Международный олимпийский комитет не признал избрание Виктора Лукашенко (старшего сына Александра Лукашенко) президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. Заявление опубликовано на сайте МОК.

Также МОК не признал избрание в исполнительный комитет НОК Дмитрия Баскова - главу Федерации хоккея Беларуси, которого белорусские СМИ подозревают в причастности к гибели минчанина Романа Бондаренко.

МОК заявил, что продлит запрет на участие руководства белорусского Олимпийского комитета в Олимпийских играх и будет поддерживать связь с Минском только через генерального секретаря НОК Полину Головину.

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Напомним, что Виктора Лукашенко избрали президентом Национального олимпийского комитета Беларуси 26 февраля. До этого президентом организации с мая 1997 года на протяжении 24 лет был президент страны Александр Лукашенко.

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет запретил Александру и Виктору Лукашенко посещать свои мероприятия, в том числе Олимпийские игры. Такое решение было принято из-за преследования белорусских спортсменов по политическим мотивам.

Ранее сообщалось, что Лукашенко присвоил сыну генеральское звание.