В МИД Украины отреагировали на запрет Путина владеть землей в Крыму [ Редактировать ]
Так называемый указ президента Российской Федерации Владимира Путина о запрете владеть иностранцам землей в аннексированном Крыму ничтожен и не имеет правовых последствий для Украины.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил представитель МИД Украины Олег Николаенко.
"Запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины с временно оккупированного полуострова", - сказал он.
Николаенко также указал на правовую ничтожность такого "указа" Путина.
"После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены", - подчеркнул представитель МИД.
Дипломат добавил, что вопрос лишения украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет обсуждаться на Крымской платформе в этом году.
"Россия в очередной раз демонстрирует вызывающее пренебрежение основополагающими нормами и принципами права, в том числе и международного. Такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества", - подытожил Николаенко.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму вступил в силу указ президента России Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей.
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