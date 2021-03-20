В МИД Украины ответили на указ Путина/ Фото: bzns.media

Так называемый указ президента Российской Федерации Владимира Путина о запрете владеть иностранцам землей в аннексированном Крыму ничтожен и не имеет правовых последствий для Украины.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил представитель МИД Украины Олег Николаенко.

Читайте также В Украине приняли стратегию по возвращению Крыма: озвучены детали

"Запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины с временно оккупированного полуострова", - сказал он.

Николаенко также указал на правовую ничтожность такого "указа" Путина.

"После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены", - подчеркнул представитель МИД.

Дипломат добавил, что вопрос лишения украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет обсуждаться на Крымской платформе в этом году.

"Россия в очередной раз демонстрирует вызывающее пренебрежение основополагающими нормами и принципами права, в том числе и международного. Такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества", - подытожил Николаенко.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму вступил в силу указ президента России Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.