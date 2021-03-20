Украинцам запретили владеть землей в Крыму [ Редактировать ]
В оккупированном Крыму вступил в силу указ президента России Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей.
По состоянию на апрель 2020 года, более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них - граждане Украины, сообщает "РБК".
Так, с 20 марта иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма.
"Ограничения накладываются на владение землей в 19 муниципальных образованиях Крыма (всего их 25). Среди них - Евпатория, Керчь, Ялта, Судак. Запрет на владение иностранцами землей также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя", - говорится в сообщении.
Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.
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