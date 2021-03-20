В Ривненской области 17-летний парень убил топором почтальона (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 19 марта, 17-летний житель города Сарны Ривненской области убил топором почтальона - 43-летнюю жительницу села Немовичи. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Женщину в крови обнаружила младшая сестра несовершеннолетнего и позвонила сожителю матери. Мужчина, прибыв в дом, сразу вызвал "скорую", однако медики лишь констатировали смерть потерпевшей.
Парень находился во дворе, когда на территорию хозяйства пришла почтальон. При себе она имела сумку. Понимая, что у женщины могут быть денежные средства, несовершеннолетний схватил топор и нанес ей несколько ударов по голове. После содеянного он быстро спрятал орудие преступления под кровать, отобрал ее сумку и уехал на своем велосипеде. Велосипед почтальона, который женщина оставила у ворот, парень завел во двор.
Ориентировочно в двух километрах от места преступления злоумышленник выбросил сумку на территорию местного предприятия, а деньги в сумме 18 тыс. гривен спрятал в верхнюю одежду. Однако вскоре полицейские задержали его и поместили в изолятор временного содержания.
20 марта следователи сообщили 17-летнему жителю города Сарны о подозрении в совершении умышленного убийства, совершенного из корыстных побуждений, и разбоя, направленного на завладение имуществом, соединенного с причинением тяжких телесных повреждений.
Также следователи подготовили ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Известно, что несовершеннолетний состоит на учете у врача психиатра. Следовательно, в рамках уголовного производства будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Кроме того, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.
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