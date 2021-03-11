В Одесской области в селе Нерубайское мужчина зарубил соседку топором. Его разыскивают полиция. Об этом сообщает "Думская".

Жестокое убийство произошло 9 марта в кооперативе "Нептун". Во дворе одного из домов нашли тело женщины с рубленой раной головы.

В убийстве подозревают соседа погибшей Федора Рябоконя, страдающего психическим расстройством. Местонахождение мужчины пока неизвестно.

К дому подозреваемого следователей привела служебная собака. Там нашли одежду со следами крови и предполагаемое орудие убийства - топор.

Ряд СМИ сообщили о задержании подозреваемого в Винницкой области. В полиции Одесской области информацию о задержании не подтвердили.

Ранее сообщалось, что под Одессой мужчина убил кота на глазах у хозяина. За живодером пришли активисты.