Зарубил соседку топором: под Одессой разыскивают мужчину с психическим растройством (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Одесской области в селе Нерубайское мужчина зарубил соседку топором. Его разыскивают полиция. Об этом сообщает "Думская".
Жестокое убийство произошло 9 марта в кооперативе "Нептун". Во дворе одного из домов нашли тело женщины с рубленой раной головы.
В убийстве подозревают соседа погибшей Федора Рябоконя, страдающего психическим расстройством. Местонахождение мужчины пока неизвестно.
К дому подозреваемого следователей привела служебная собака. Там нашли одежду со следами крови и предполагаемое орудие убийства - топор.
Ряд СМИ сообщили о задержании подозреваемого в Винницкой области. В полиции Одесской области информацию о задержании не подтвердили.
Ранее сообщалось, что под Одессой мужчина убил кота на глазах у хозяина. За живодером пришли активисты.
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