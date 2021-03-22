У Києві обговорять карантин для громадського транспорту [ Редактировать ]
В Україні за добу понад 11 тисяч нових випадків коронавірусу. 166 людей померли. У МОЗі напередодні оновили перелік областей за зонами карантину. "Червона" - знову збільшилася, до неї потрапила Київщина.
Раніше якнайсуворіший карантин запровадили на Житомирщині, Івано-Франківщині, Одещині, Буковині та в Києві. У столиці сьогодні мають ухвалити правила роботи громадського транспорту.
У мерії пообіцяли не зупиняти метро і маршрутки, але правила проїзду стануть суворішими. Від середи жорсткий локдаун починає діяти в Миколаєві, де ковідні відділення заповнені на понад 60 відсотків.
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