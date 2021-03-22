В Україні відкриють додаткові 2,5 тисячі пунктів щеплень [ Редактировать ]
Майже вісім тисяч нових заражень коронавірусом в Україні за минулу добу. 157 людей - померли. Ушпиталили напередодні понад три тисячі хворих. Найвищі показники поширення інфекції на Львівщині, Одещині, Житомирщині та Київщині.
За весь час пандемії коронавірус забрав життя 30 тисяч українців. За місяць протиковідної вакцинації в країні щепилися 111 тисяч людей. Сьогодні стартує другий етап імунізації. У МОЗі планують запустити понад дві з половиною тисячі пунктів щеплень, їх відкриватимуть залежно від надходжень партій вакцини.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
На другому етапі розпочалася вакцинація людей з надзвичайно високим ризиком інфікування і розвитку коронавірусної хвороби. У тому числі це решта медичних працівників, які працюють не тільки у відділеннях, надаючи допомогу хворим на COVID-19. З цього тижня ми переходимо до наступного кроку у рамках другого етапу вакцинації - це імунізація сімейних лікарів. Починаючи з 29-30 березня ми плануємо почати вакцинацію людей, які старші за 80 років, які попередньо записались до листа очікування у додатку "Дія" або через контакт-центр МОЗ, або за допомогою сімейних лікарів.
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