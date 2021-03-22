Майже вісім тисяч нових заражень коронавірусом в Україні за минулу добу. 157 людей - померли. Ушпиталили напередодні понад три тисячі хворих. Найвищі показники поширення інфекції на Львівщині, Одещині, Житомирщині та Київщині.

За весь час пандемії коронавірус забрав життя 30 тисяч українців. За місяць протиковідної вакцинації в країні щепилися 111 тисяч людей. Сьогодні стартує другий етап імунізації. У МОЗі планують запустити понад дві з половиною тисячі пунктів щеплень, їх відкриватимуть залежно від надходжень партій вакцини.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: