В селе Орехово-Донецкое Новоайдарского района Луганской области возле местного жителя взорвалась боевая граната. Инцидент произошел во время погрузки досок из сарая.

Пострадавшего с осколочными минно-взрывными травмами госпитализировали в местную больницу. У него повреждены левая кисть и голень.

Боеприпас сдетонировал рядом с мужчиной

В дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в больницу был госпитализирован 42-летний местный житель с диагнозом минно-взрывная травма, осколочные ранения левой кисти и левой голени.

Отмечается, что с места происшествия были изъяты фрагменты металлической оболочки и взрывателя. В настоящее время предметы будут направлены на экспертизу. Известно, что по данному факту открыто уголовное производство по статье 258 ч.2 Уголовного кодекса.

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Кроме того, в Одессе на территории одного из частных домовладений взорвалась граната, которая была сброшена на крышу с помощью квадрокоптера. На место незамедлительно выдвинулись оперативники, также взрывотехники. В результате взрыва пострадавших, к счастью, не было.

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