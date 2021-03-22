Новейший марсоход NASA Perseverance, мягко приземлившийся на поверхность Красной планеты в прошлом месяце, прислал первую запись своего движения. Однако на видео ученые смогли также услышать некий странный "царапающий" звук, который озадачил ученых.

Звукозапись также включает жуткие звуки скрежета, лязга и ударов, которые по земным стандартам были бы довольно тревожными.

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Шумы, издаваемые шестью металлическими колесами и подвеской Perseverance во время первого тест-драйва две недели назад, являются частью 16-минутной необработанной аудиозаписи, выпущенной в среду Лабораторией реактивного движения в Пасадене, штат Калифорния.

"Если бы я услышал такие звуки, управляя своей машиной на Земле, я бы мгновенно остановился и вызвал техпомощь", - прокомментировал Дэйв Груэл, инженер команды марсохода.

По данным NASA, пронзительный царапающий звук не должен присутствовать во время движения аппарата. Инженеры пытаются выяснить, что это за звук, и не является ли он симптомом некой неисправности. Объяснения этим шумам пока не найдено.

Ровер Perseverance

Perseverance – самый большой и продвинутый марсоход, когда-либо отправленный на Марс. Он приземлился 18 февраля возле дельты древней реки, чтобы искать в ней признаки жизни на планете в древности. У марсохода на борту есть два микрофона. Один уже зафиксировал звуки ветра и лазеров, стреляющих по камням, а другой предназначался для записи спуска и приземления.

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Обстрел марсианских пород лазерами дает информацию о физической структуре цели, такой как ее относительная твердость, чтобы потом определить, какие из камней можно просверлить.

Марсоход планирует взять образцы из наиболее многообещающих пород для последующего возвращения на Землю в 2031 году.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как марсоход NASA создаст кислород на Марсе.

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