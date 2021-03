NASA сообщило, что исследовательский ровер Perseverance, который успешно совершил посадку на Марсе в прошлом месяце, начал передвигаться по поверхности.

Сегодня марсоход сделал небольшую пробную поездку, чтобы проверить исправность сервоприводов.

Причем поездка была непродолжительной. Всего за 33 минуты марсоход преодолел расстояние в 6,5 метров. NASA добавили, что это только начало, так как впереди Perseverance ожидает долгий путь.

По плану космического агентства, Perseverance должен проработать на Марсе примерно 687 дней при минимуме 90 дней. Из них около 30 суток отведено на работу вертолета Ingenuity, который расположен на борту марсохода и будет проводить непродолжительные полеты над Красной планетой.

Марсоход Perseverance отправил в космос ракета-носитель Atlas V 30 июня 2020 года. В середине февраля аппарат совершил посадку на Марсе.

I’m on the move! Just took my first test drive on Mars, covering about 16 feet (5 meters). You’re looking at the very beginning of my wheel tracks. Many more to make. pic.twitter.com/7tFIwWFfJ4