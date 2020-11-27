Марсоход Perseverance ("Настойчивость") американского космического агентства NASA попытается создать кислород на Марсе. Об этом сообщает New Atlas.

Ожидается, что Perseverance приземлится на кратер Джезеро 18 февраля 2021 года. После приземления аппарат NASA попытается превратить имеющийся на планете углеродный газ в кислород.

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Таким образом в будущем миссии на Марс с экипажем могли бы использовать большое количество преобразованного кислорода для создания топлива, с помощью которого можно было бы запускать ракеты с поверхности планеты.

Отмечается, что атмосфера Марса состоит на 95% из углекислого газа. В Perseverance установлен насос, который будет закачивать этот газ. В самом марсоходе при температуре в 800 градусов Цельсия углеродный газ будет перерабатываться в кислород.

На данный момент система MOXIE способна производить от 6 до 10 грамм кислорода в час.

Ранее сообщалось, что NASA установит ядерный реактор на Луне.