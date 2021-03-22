Ворожі обстріли не вщухають: ситуація на передовій залишається напруженою [ Редактировать ]
Нову добу на фронті російські окупанти почали з чергової провокації. Неподалік Богданівки бойовики обстріляли позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.
Напередодні на Донбасі - чотири порушення режиму тиші. З потужних мінометів російські найманці вели вогонь біля Водяного, а з протитанкових гранатометів - поблизу Лебединського. Втрат у лавах Об'єднаних сил немає.
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