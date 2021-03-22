Буковина уже три тижні в "червоній зоні". Однак зниження рівня захворюваності на коронавірус в області поки що не фіксують. Половина ковідних реанімацій переповнена.

Останні три тижні були найскладнішими за весь час пандемії, - кажуть буковинські епідеміологи. Ситуація із захворюваністю на COVID-19 все ще складна. Заповненість усіх госпітальних баз області сягає 65 відсотків. Водночас у лікарнях Чернівців уже закінчуються вільні ліжка.

Наталія Гопко, головна санітарна лікарка Чернівецької області:

Якби дотримувалися карантинних вимог, я думаю, що ми б вже й сьогодні констатували стабілізацію ситуації. На жаль, відмічалися численні порушення. Ми знаємо, що гучно святкували 8 березня, от власне цими днями ми маємо наслідки цих святкувань.

Кількість госпіталізованих щодоби все ще перевищує сотню хворих.

Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:

Проблема цієї третьої хвилі в тому, що поступають пацієнти вже, на жаль, досить важкі, які потребують негайної дотації кисню, з сатурацією менше 80%. Тому завантаженість реанімаційних відділень наших госпітальних баз досить висока і складає, на жаль, в половині баз по 100%.

Слова чиновника підтверджують і лікарі.

Роман Курулюк, анестезіолог-реаніматолог Чернівецької міської лікарні №1:

У реанімації на вчорашній день, на сьогоднішній ранок всі 12 кисневих точок реанімаційних зайняті повністю. Тобто, щоб навіть когось, можливо, гіршого, тяжчого, перекласти, перевести в реанімацію немає можливості.

Епідеміологи прогнозують, що Буковина зможе покинути "червону зону" не раніше, ніж за два тижні.

Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:

Якби не було "червоної зони", якби не було карантину, повірте мені, на жаль, ми могли мати дуже плачевні наслідки. А плачевні наслідки - це ті, коли пацієнти від ковіду помирає вдома. Тобто якщо пацієнт від ковіду помирає вдома, це означає, що система охорони здоров'я не здатна справитись вже з пандемією.

Наразі у Чернівцях відкривають ще одну госпітальну базу для хворих на COVID-19 на 40 місць в одній з міських лікарень.