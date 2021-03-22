На Буковині реанімації переповнені хворими на COVID-19 [ Редактировать ]
Буковина уже три тижні в "червоній зоні". Однак зниження рівня захворюваності на коронавірус в області поки що не фіксують. Половина ковідних реанімацій переповнена.
Останні три тижні були найскладнішими за весь час пандемії, - кажуть буковинські епідеміологи. Ситуація із захворюваністю на COVID-19 все ще складна. Заповненість усіх госпітальних баз області сягає 65 відсотків. Водночас у лікарнях Чернівців уже закінчуються вільні ліжка.
Наталія Гопко, головна санітарна лікарка Чернівецької області:
Якби дотримувалися карантинних вимог, я думаю, що ми б вже й сьогодні констатували стабілізацію ситуації. На жаль, відмічалися численні порушення. Ми знаємо, що гучно святкували 8 березня, от власне цими днями ми маємо наслідки цих святкувань.
Кількість госпіталізованих щодоби все ще перевищує сотню хворих.
Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:
Проблема цієї третьої хвилі в тому, що поступають пацієнти вже, на жаль, досить важкі, які потребують негайної дотації кисню, з сатурацією менше 80%. Тому завантаженість реанімаційних відділень наших госпітальних баз досить висока і складає, на жаль, в половині баз по 100%.
Слова чиновника підтверджують і лікарі.
Роман Курулюк, анестезіолог-реаніматолог Чернівецької міської лікарні №1:
У реанімації на вчорашній день, на сьогоднішній ранок всі 12 кисневих точок реанімаційних зайняті повністю. Тобто, щоб навіть когось, можливо, гіршого, тяжчого, перекласти, перевести в реанімацію немає можливості.
Епідеміологи прогнозують, що Буковина зможе покинути "червону зону" не раніше, ніж за два тижні.
Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:
Якби не було "червоної зони", якби не було карантину, повірте мені, на жаль, ми могли мати дуже плачевні наслідки. А плачевні наслідки - це ті, коли пацієнти від ковіду помирає вдома. Тобто якщо пацієнт від ковіду помирає вдома, це означає, що система охорони здоров'я не здатна справитись вже з пандемією.
Наразі у Чернівцях відкривають ще одну госпітальну базу для хворих на COVID-19 на 40 місць в одній з міських лікарень.
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