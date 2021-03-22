Вже завтра захист Сергія Стерненка подасть апеляцію на рішення суду у його справі. Про це заявив адвокат активіста.

Клопотатимуть про скасування вироку та негайне звільнення його з-під варти. Таку ж скаргу подаватиме і захист Руслана Демчука.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський суд Одеси визнав Стерненка і Демчука винними у викраденні та побитті людини. Їм присудили по 7 років ув'язнення з конфіскацією майна.