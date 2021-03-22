Адвокати вимагають скасувати вирок і звільнити з-під варти Сергія Стерненка [ Редактировать ]
Вже завтра захист Сергія Стерненка подасть апеляцію на рішення суду у його справі. Про це заявив адвокат активіста.
Клопотатимуть про скасування вироку та негайне звільнення його з-під варти. Таку ж скаргу подаватиме і захист Руслана Демчука.
Нагадаємо, 23 лютого Приморський суд Одеси визнав Стерненка і Демчука винними у викраденні та побитті людини. Їм присудили по 7 років ув'язнення з конфіскацією майна.
по теме
Як квадратні метри одночасно опинились у власності різних людей ?
Після авіакатастрофи літака АН-26 під Чугуєвом на Харківщині, у якій загинуло 26 людей, ректора спочатку відсторонили від виконання обов'язків, а в січні цього року звільнили
Вища рада правосуддя: до суддівської еліти обрали чотирьох нових членів - чому суддівські вибори перетворилися на скандал?
Шевченківський райсуд Києва сьогодні задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу і відпустив експрезидента компанії "Укрбуд" просто із зали суду
Місцева компанія пробачить користувачам борги за світло в розмірі 29 мільйонів доларів