Отправляясь на деловую встречу или развлекательное мероприятие, важно создать незабываемый внешний вид. Если вы хотите сделать определенный акцент, поместите элемент на видном месте. Любая деталь может привлечь внимание, поэтому она должна быть подобрана со вкусом. Элегантность наряду придаст изюминка в виде украшения броши.

Как сочетать наряд с ювелирным украшением

Однотонная одежда будет интереснее выглядеть, если добавить маленькую изящную деталь. Она также станет чудесным подарком на праздник. Куда же прикрепить брошь, чтобы ее расположение бросалось в глаза.

Блуза или пиджак

Деловой стиль можно легко разбавить, прикрепив брошь на блузку или воротник пиджака. Она придаст изысканности и очарования. Такое сочетание не будет вычурным в рабочее время и станет оригинальным дополнением на встрече с друзьями.

Пальто

В осенний период продолговатая брошь с кубическим цирконием или в виде цветка разбавит хандру дождливой погоды, добавив немного красок. Закрепив ее на вороте, вы непроизвольно будете притягивать взгляды прохожих.

Теплый свитер

Пуловер или туника - актуальный наряд в холодное время. Прикрепив украшение в тон одежды, вы подчеркнете в образе стиль и необычность.

Платок

Это еще одно красивое дополнение. Завязав его вокруг шеи и украсив брошью, вы замените дорогие бусы в имидже.

Дамская сумочка

Тканевый саквояж можно преобразить украшением необычной формы. В зависимости от настроения и наряда можно менять их, создавая модные и неповторимые принадлежности.

Джинсовые вещи

Одежда из денима стала уже классикой. Сделать внешний вид не таким обыденным поможет элегантная брошь. Немного пофантазируйте и расположите ее в подходящем месте. Это может быть лицевая часть джинсовки или карман брюк.

Ремень

Классический вариант кожаного ремешка вполне можно заменить тканевым. И брошь не станет лишней, если зафиксировать ее на основании или прикрепить на пряжку.

Шляпа или берет

Однотонный головной убор будет выглядеть с определенным шармом, если на него прикрепить оригинальную винтажную брошь.

Применение броши достаточно разнообразно. Но где найти качественный товар, который понравится по визуальным предпочтениям? В первую очередь стоит обратить внимание на надежных изготовителей, находящихся поблизости. Киевский Ювелирный Завод – производитель, применяющий новейшее оборудование. В приобретенном украшении заметны украинские традиции и новые технологии. Ассортимент магазина КЮЗ представлен многочисленными категориями изделий, с которым вы можете ознакомиться в интернет-магазине.