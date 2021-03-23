Кабмин ужесточил правила въезда в Украину [ Редактировать ]
Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Соответствующее решение было принято вчера, во время внеочередного заседания правительства. По словам Степанова, данное постановление вступило в силу вчера.
"Были внесены изменения, касающиеся пересечения границы. Нами вводится… несмотря на то, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР не позднее 48 часов. С отрицательным результатом этого результата", - сообщил Степанов.
Ограничения будут применяться только к иностранцам.
Министр добавил, что такие ограничения действуют по всем странам Европы. Украина не является исключением.
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