Минздрав сделал важное заявление по локдауну в Украине [ Редактировать ]
В настоящее время на территории Украины не планируют вводить общенациональный локдаун в связи с пандемией коронавруса. Об этом на одном из телеканалов заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, сейчас в "красную зону" внесли столицу Украины, а также Сумскую и Одесскую области, при этом Ивано-Франковск ждут приятные изменения.
Будем идти по регионам. Условно говоря, мы сейчас ввели в красную зону Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область, думаю, уже выйдет из красного уровня.
Отмечается, что правительству нужно найти баланс между эпидемиологией и экономикой. Известно, что общее количество введенных в "красную зону" областей доходит до 9.
Читайте также, в Украине увеличилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусом, потому что врачи отправляют в стационар больных не дожидаясь появления тяжелой клинической картины. При возможности пациентов госпитализируют до появления тяжелого состояния, что помогает предотвратить летальный исход.
Кроме того, причиной новой волны эпидемии коронавируса в Украине стали мутировавшие штаммы британского варианта Sars-Cov-2. Он отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Лондоне в декабре 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса.
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