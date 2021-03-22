Причиной новой волны эпидемии коронавируса в Украине стали мутировавшие штаммы британского варианта коронавируса. Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) НАН Украины на своей странице в Facebook.

Этот вариант вируса отличается критическими изменениями в его участках и более тяжелыми клиническими проявлениями.

Ученые провели секвенирование 17 образцов, отобранных у больных с Ивано-Франковска, и двух - из Киева. Во всех образцах обнаружили новые мутации "британского" штамма коронавируса.

По данным исследователей, он отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Лондоне в декабре 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека.

Образцы для исследования были отобраны на Прикарпатье, когда в регионе начался резкий всплеск заболевания.

Очевидно, именно комбинация модифицированных штаммов "британца" вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей. Кроме того, врачи фиксируют тяжелее протекание коронавирусной болезни у людей.

По данным, обнародованным на днях руководством Минздрава, до сих пор на территории Украины фиксировали единичные случаи предыдущего "британского" штамма.

Можно говорить об очень опасной тенденциию замены предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и которым украинцы уже переболели, на новые, мутировавшие штаммы "британца".

Полученные учеными данные уже зарегистрировали в международной базе GISAID (глобальная научная инициатива и первоисточник, созданный в 2008 году, который обеспечивает открытый доступ к геномным данным вирусов гриппа и коронавируса).

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения ожидает появления до 2022 года вакцин от коронавируса нового поколения. До конца года должны завершить клинические исследования и пройти нормативную проверку шесть-восемь новых препаратов от COVID-19.

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