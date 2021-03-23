Во вторник, 23 марта, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине увеличилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусом, потому что врачи отправляют в стационар больных не дожидаясь появления тяжелой клинической картины.

По его словам, ситуация с заполненостью больниц тяжелая, но медсистема к этому готовилась.

Сегодня на брифинге я констатировал ощутимое увеличение госпитализаций. Однако дело не только в агрессивности "британца". Понимая ответственность перед людьми, мы сознательно идем на увеличение госпитализаций, не дожидаясь появления первых проявлений тяжелой клинической картины.

Степанов также отметил, что при возможности пациентов госпитализируют до появления тяжелого состояния, что помогает предотвратить летальный исход.

И наша стратегия позволяет держать самые низкие показатели смертности в Европе на миллион населения. Именно поэтому есть запас прочности, который позволит стране пережить очередную волну пандемии.

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