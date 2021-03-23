Вакцина Sinovac поступит в Украину на днях [ Редактировать ]
В четверг, 25 марта, в Украину должна поступить первая партия вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech. Об этом сообщает "Суспильне".
Так 25 марта компания планирует забрать и доставить первую партию вакцин CoronaVac. Информацию о рейсе и точное время прибытия в компании сообщат позже.
Наопмним, что министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал ускорение темпов вакцинации от коронавируса в Украине. Темпы вакцинации действительно отстают от того плана, который был представлен местным властям, но количество прививок ежедневно увеличивается.
Ранее мы писали, что в Центре общественного здоровья Минздрава Украины развенчали один из распространенных фейков о вакцине против коронавируса. На самом деле РНК-вакцины работают с природными защитными силами организма, чтобы безопасно выработать у человека иммунитет к коронавирусу.
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