Наймолодшому немає ще й року

На Черкащині у вогні ледь не загинула багатодітна родина. У селі Скородистик вчора проти ночі спалахнув будинок. У ньому було восьмеро людей, п'ятеро з яких діти!

Наймолодшому немає ще й року. З опіками та отруєнням чадним газом уся родина зараз у лікарні. Їхнім життям нічого не загрожує. Причиною пожежі рятувальники називають необережне поводження з... піччю. Нині у селі вже шукають варіанти, куди заселити погорільців. Бо їхній будинок вигорів ущент.

Юлія Норовкова, речниця Управління ДСНС України у Черкаській області:

Робота рятувальників ускладнювалась тим, шо на момент прибуття чергового караулу вогонь охопив всю будівлю.

Володимир Красюк, лікар-комбустіолог першої міської лікарні міста Черкаси: