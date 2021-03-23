На Черкащині у вогні мало не згоріла багатодітна родина [ Редактировать ]
На Черкащині у вогні ледь не загинула багатодітна родина. У селі Скородистик вчора проти ночі спалахнув будинок. У ньому було восьмеро людей, п'ятеро з яких діти!
Наймолодшому немає ще й року. З опіками та отруєнням чадним газом уся родина зараз у лікарні. Їхнім життям нічого не загрожує. Причиною пожежі рятувальники називають необережне поводження з... піччю. Нині у селі вже шукають варіанти, куди заселити погорільців. Бо їхній будинок вигорів ущент.
Юлія Норовкова, речниця Управління ДСНС України у Черкаській області:
Робота рятувальників ускладнювалась тим, шо на момент прибуття чергового караулу вогонь охопив всю будівлю.
Володимир Красюк, лікар-комбустіолог першої міської лікарні міста Черкаси:
Більше всього досталось бабушкі, вона певно знаходилась довше там в приміщенні. Дитина в відносно задовільному стані, дихання вільне сатурація кисню адекватна, все пока стабільно.
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