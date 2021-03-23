Понад 100 людей травмувалися внаслідок обвалу трибуни під час змагань в Індії. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Сталося це в місті Сур'япет. Там проводився національний чемпіонат із командної гри, популярної в Азії кабадді.

Під час церемонії відкриття трибуна з глядачами обвалилася. Всіх травмованих ушпиталили. Декілька з них у важкому стані.

За попередньою інформацією, обвал стався через недостатню міцність споруди. Однак точну причину - наразі встановлюють.