В Індії обвалилася трибуна із глядачами [ Редактировать ]
Понад 100 людей травмувалися внаслідок обвалу трибуни під час змагань в Індії. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Сталося це в місті Сур'япет. Там проводився національний чемпіонат із командної гри, популярної в Азії кабадді.
Під час церемонії відкриття трибуна з глядачами обвалилася. Всіх травмованих ушпиталили. Декілька з них у важкому стані.
За попередньою інформацією, обвал стався через недостатню міцність споруди. Однак точну причину - наразі встановлюють.
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