Водію українського автобуса, який напередодні в Польщі потрапив у ДТП, загрожує до п'яти років ув'язнення. Про це повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк.

Звинувачення за статтею "ненавмисне спричинення катастрофи на суші" планує висунути Окружна прокуратура в Перемишлі. Нині 22-річний водій перебуває в лікарні.

Другий шофер, який загинув у ДТП, був його вітчимом. Нагадаю, напередодні український автобус, який їхав із Вроцлава у Чернівці - врізався у загорожу та злетів у рівчак. Одна людина загинула, ще п'ятеро - травмовані. Загалом у салоні було десятеро пасажирів. Усі українці.