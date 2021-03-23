Аварія автобуса з українцями: водію загрожує до п'яти років в'язниці [ Редактировать ]
Водію українського автобуса, який напередодні в Польщі потрапив у ДТП, загрожує до п'яти років ув'язнення. Про це повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк.
Звинувачення за статтею "ненавмисне спричинення катастрофи на суші" планує висунути Окружна прокуратура в Перемишлі. Нині 22-річний водій перебуває в лікарні.
Другий шофер, який загинув у ДТП, був його вітчимом. Нагадаю, напередодні український автобус, який їхав із Вроцлава у Чернівці - врізався у загорожу та злетів у рівчак. Одна людина загинула, ще п'ятеро - травмовані. Загалом у салоні було десятеро пасажирів. Усі українці.
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