Ноутбуки последние годы становятся все тоньше, легче и лишаются привычных нам USB портов типа A, взамен которым приходят более универсальные Type-C. Безусловно, они удобные и миниатюрные, однако у нас остаются еще множество различных аксессуаров и периферии, требующих старых, но все еще актуальных портов USB. Как их подключить?

Тут на помощь приходят разнообразные концентраторы, среди которых есть как простые и компактные хабы, так и полноценные мультифункциональные концентраторы на все случаи жизни.

Последним ярким примером является модель REAL-EL CQ-900, способная решить практически любую задачу по подключению разнообразных устройств всего через один порт USB Type-C.

Топовое решение оснащается тремя портами USB 3.0 типа А, интерфейсами VGA, HDMI, USB Type-С, сетевым RJ45 и даже слотами под карты SD и microSD. Звучит, как настоящий "швейцарский нож" из мира технологий.

Причем, перечень устройств, для которых может применяться REAL-EL CQ-900 достаточно большой: компьютеры, ноутбуки, ультрабуки, смартфоны, планшеты и даже игровые приставки. Сценарии, в которых можно применить эту док-станцию, огромно. В этом обзоре я покажу, на что способен этот гаджет в "боевых условиях" и какие задачи можно решить с его помощью.

Технические характеристики:

Вход: USB Type C, PD

Выход: 3×USB A 3.0, HDMI, RJ45, SD, micro SD/TF, VGA

Изображение по HDMI: Full HD 60 Гц, 4K/30 Гц

Изображение по VGA: 1920 x 1080 при 60 Гц

Порт Ethernet RJ45: 10/100/1000 Мб/сек

Power Delivery PD 3.0 мощность подзарядки до 100 Вт

USB USB-A до 5 Гбит/сек

Длина кабеля: 15 сантиметров

Карт-ридер: SD, TF карты с высокой скоростью чтения и записи

Совместимость: MacOS, iPad OS, Windows, Android

Поддерживает Wake-on-LAN

Размеры: 123,6 х 54,5 х 17 мм

Упаковка и дизайн

Упакован гаджет в картонной коробочке с фирменным оформлением в оранжево-серых тонах. На лицевой стороне нанесено изображение хаба, а на обратной стороне полезная информация о технических характеристиках.

Внутри концентратор помещен в специальный транспортировочный блистер и дополнительно прикрыт водонепроницаемой пленкой для дополнительной защиты от влаги.

Комплект простой: сам гаджет, гарантийный талон и небольшая инструкция.

Серебристый корпус из алюминия выполнен под стиль устройств Apple с похожим матовым покрытием и обилием плавных линий, используемых в дизайне. При подключении к MacBook, REAL-EL CQ-900 будет выглядеть, словно фирменный аксессуар от Apple. Характерной "яблочной" направленности придает плавное сужение корпуса от портов видеовыходов к USB-портам.

Металлическая основа конструкции отразилась также на качестве сборки – прочная и надежная, без каких-либо люфтов и скрипов даже при сильном давлении на корпус.

Но в корпусе применяется и пластик, на торце, где расположены порты HDMI, VGA и RJ45. Сам пластик также прочный, а матовое покрытие не позволит собираться царапинам и пыли.

Порты подключения

Использовать REAL-EL CQ-900 крайне просто. За подключение к устройству отвечает один 15-сантиметровый кабель USB Type-C в полимерной оплетке с предохранителями от перегибов на стыках.

Верхний торец, рядом с кабелем, отдал под сквозной порт USB Type-C. На противоположной части расположен слот для скоростных карт формата SD.

Самое тонкое ребро отдано под три USB-порта 3.0, которые вместо синего оформления окрашены под цвет корпуса, что может немного обескуражить тем, что покажутся обычными USB 2.0. Рядом находится microSD слот.

На противоположном ребре расположились сетевой порт RJ45 и интерфейсы для вывода видео VGA и HDMI.

Применение на практике

Вот тут применений у REAL-EL CQ-900 масса. Я даже сперва растерялся, как и для чего использовать, ведь такой набор портов открывает огромные возможности.

Прежде всего я проверил, насколько быстрым будет порт USB Type-C если подключить к нему по USB 3.0 внешний накопитель. Причем не обычный HDD, а сразу NVMe, помещенный в специальный корпус, превращающий его во внешний сверхскоростной накопитель. Таким образом можно узнать верхний скоростной предел.

Бенчмарк замеров скорости чтения и записи через USB 3.0 порты

Результат оказался в районе 415 МБ/с при записи и 384 МБ/с при чтении – это превосходные показатели, которые соответствуют передаче данных по USB Type-C напрямую.

Если копировать файл через Windows Explorer, получаем 308 МБ/с.

Теперь проверим скоростной режим SD карты Transcend microSD 330S 128GB:

Бенчмарк замеров скорости чтения и записи через слот microSD и SD

Как видим, результат скорости сопоставим со стандартом UHS-I U3, V30, A2 и его скоростях в пределах 100 МБ/с. Так что хаб прекрасно подходит для чтения данных с подобных носителей без ограничений.

Далее проверим скорость интернет-подключения через сетевой порт RJ45. Мой домашний провайдер "Ланет" выдает скорости до 1000 Мбит/с, которые REAL-EL CQ-900 спокойно обрабатывает.

Напоследок, REAL-EL CQ-900 оказался идеальным инструментом для смартфонов серии Samsung Galaxy, обладающих технологией DEX, позволяющей превращать их в полноценный компьютер. Для этого необходимо, как правило, покупать фирменные дорогостоящие док-станции, но этот концентратор вполне спокойно смог заменить их.

Подключение REAL-EL CQ-900 к Samsung Galaxy Note 20 Ultra для запуска режима DEX

Таким образом, смартфон "понимает" все порты, к которым подключается мышка, клавиатура, разнообразные флешки и прочие накопители, сетевой кабель – в общем, все, что определяет обычный компьютер.

При этом вывод изображения работает через HDMI вплоть до 4K. В общем, владельцы смартфонов и планшетов останутся довольны.

Итог

REAL-EL CQ-900 – это великолепный мультифункциональный хаб, который позволяет всего через один USB Type-C буквально "творить чудеса". Устройство справилось со всеми задачами, которые как были задуманы производителем, так и востребованы пользователями без исключений.

Никаких сбоев, нагрева или прочих недостатков обнаружено не было даже при всех занятых разъемах устройства – работа хаба безукоризненная. Рекомендовано к приобретению.

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