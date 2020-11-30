Технология беспроводной зарядки Qi существует уже более 10 лет и за это время она себя зарекомендовала, как удобный способ зарядить смартфон, в то же время позволяя избавиться от проводов.

Однако на смартфонах Qi появилась относительно недавно. Но этой технологией оснащаются как правило флагманские модели, вроде iPhone, Samsung Galaxy, OnePlus и Google Pixel. Более того, некоторые модели носимых гаджетов, вроде Apple Watch, тоже обладают возможностью Qi.

Сама технология тоже не стоит на месте и в последние годы обзавелась возможностью быстрого заряда.

Но стоит лишь один раз воспользоваться таким способом восполнения заряда батареи и больше не захочется возвращаться к "архаичному" проводному способу.

Один из таких полезных гаджетов оказался у нас на тестировании - Real-EL WL-740, который позволяет забыть о проводах и поможет быстро подзарядить смартфоны и носимые гаджеты.

Насколько качественным получился этот девайс, я рекомендую узнать в этом обзоре.

Технические характеристики:

Соответствие стандартам: Qi

Тип разъема: microUSB и Type-C

Номинальное входное напряжение: ВDC 5 / 2.4 A, 9 / 2 A, 12 / 1.5 A

Выходная мощность: до 15 Вт

Длина кабеля: 1 м

Вес: 50 грамм

Особенности устройства:

Встроенная защита от перегрузки и перегрева

Защита от короткого замыкания

Софт тач покрытие корпуса

Поддерживает все устройства с возможностью беспроводной зарядки

Подключение кабеля Micro USB или Type-C

Поддерживает протоколы быстрой зарядки 7,5Вт и 10Вт

Упаковка и комплектация:

Real-EL WL-740 поставляется в аккуратной и компактной картонной упаковке, на которой нанесена вся необходимая информация, включая фотографию гаджета внутри.

На обратной стороне нанесены подробные технические характеристики, причем локализация выполнена на украинском языке.

Сам гаджет упакован в противоударный пластиковый блистер. Комплект очень скромный: беспроводная зарядка и кабель USB Type-C. Адаптер в комплект не входит.

Дизайн и конструкция

Плоский корпус Real-EL WL-740 получил форму квадратного "блюдца" со скругленными углами. Толщина небольшая – всего 7 мм.

Корпус полностью пластиковый, от чего невероятно легкий – всего 50 грамм. Поэтому чтобы он не скользил по столу, производитель предусмотрел четыре прорезиненные ножки на нижней панели.

Поверхность беспроводной зарядки покрыта софт-тач пластиком, который создает ощущение бархата. При этом такое покрытие выполняет противоскользящую функцию – смартфон со скользким корпусом будет надежно лежать на его поверхности и спокойно заряжаться без риска упасть.

Однако такой корпус обладает одним неприятным свойством – моментально покрывается пылинками, а очищать такую поверхность довольно проблематично.

Качество сборки Real-EL WL-740 достойное – никаких скрипов и люфтов не замечено.

Компактная и легкая конструкция также очень хорошо подходит для транспортировки – вес и габариты вообще не ощущаются и не занимают много места.

Real-EL WL-740 обладает встроенной светодиодой подсветкой на торце корпуса. Она сигнализирует о начале режима заряда зеленым цветом, синий цвет означает полный заряд аккумулятора или готовность к работе.

У этого гаджета обнаружилась приятная особенность, которая угодит любому пользователю – наличие сразу двух портов для подключения адаптера, как через microUSB так и с помощью USB Type-C. Так что риск оказаться без нужного шнурка минимален.

К тому же в комплекте идет полуметровый шнурок Type-C.

Использование

Real-EL WL-740 совместим со всеми смартфонами, поддерживающими стандарт зарядки Qi. Список смартфонов c подержкой Qi достаточно обширен, но я выделю лучшие модели 2020 года, которые могут заряжаться через WL-740:

iPhone 11 и 12

Samsung Galaxy S20 series

Samsung Galaxy Note 20 series

Google Pixel 4/4 XL

LG V60 ThinQ

OnePlus 8 Pro

LG G8X ThinQ

Huawei P30 Pro

ZTE Axon 10 Pro

Также стоит отметить немаловажный нюанс – чтобы раскрыть все возможности WL-740, смартфон и зарядный адаптер тоже должен поддерживать быструю зарядку, например Real-EL CH-350 с силой 3А и 36 Вт, иначе от 1A/5 Вт будет заряжаться очень медленно.

Скорость беспроводной зарядки тестировалась на Samsung Galaxy S10+ с батареей емкостью 4000 мАч. Смартфон был предварительно разряжен ниже 10% и поставлен на беспроводную зарядку с двумя адаптерами: простым 1А/5 Вт и 3А/36 Вт. Результаты получились следующие:

Беспроводная зарядка со слабым адаптером– 6 часов 45 минут­

Беспроводная зарядка с адаптером с быстрой зарядкой – 2 часа 30 минут­

Проводная быстрая зарядка для сравнения– 2 часа 3 минут­ы

Таким образом, разница с обычной проводной зарядкой составила всего 27 минут. При этом удобство использования такого способа на порядок выше, так как смартфон можно хоть целый день держать на такой беспроводной "подставке" и быстро снимать для ответа на звонки или просто просмотра уведомлений одной рукой не опасаясь зацепиться за провод.

Беспроводная зарядка смартфона при слабом адаптере

Быстрая проводная зарядка

Быстрая беспроводная зарядка

Более того, в беспроводном режиме не изнашивается порт проводного подключения. Также если телефон является герметичным и способен работать под водой, то зарядить при помощи Real-EL WL-740 его можно сразу после вытаскивания из воды, ведь при проводном способе это не получится – придется ждать более 5 часов, пока не высохнет порт для зарядки.

Итог

Real-EL WL-740 – это одно из самых быстрых и качественных беспроводных зарядных устройств на рынке. В достоинства гаджета можно отнести высочайшее качество сборки, приятные материалы корпуса, легкий вес, прочная конструкция, простота использования и наличие двух отдельных портов microUSB и USB Type-C. Также цена весьма демократична – всего 369 гривен.

Однако стоит помнить, что вся мощность Real-EL WL-740 раскрывается при использовании быстрого зарядного адаптера.