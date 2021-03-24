Принц Гарри впервые в жизни устроился на работу [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри стал сотрудником калифорнийской компании BetterUp, которая занимается коучингом и обучает навыкам карьерного роста. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Гарри получил должность директора в офисе в Сан-Франциско, но не будет руководить другими сотрудниками. Принц будет участвовать в "планерках" руководства и заниматься разработкой линейки продуктов и услуг компании.
В его обязанности входит участие в благотворительных мероприятиях и публичные выступления с речами и лекциями о психическом здоровье на специальных мероприятиях.
36-летний принц Гарри, который имеет только военный опыт, подтвердил изданию первую запись в своей трудовой книжке.
Проактивный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осознанности и всестороннего улучшения жизни.
Генеральный директор компании BetterUp Алекси Робишо сообщил журналистам, что общие друзья познакомили его с принцем осенью прошлого года. Робишо надеется, что Гарри будет полезен его стартапу. Он отказался сообщить размер зарплаты принца.
В январе 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили об отказе от статуса старших членов британской королевской семьи. В феврале 2021 года Букингемский дворец подтвердил окончательный отказ герцога и герцогини Сассекских от исполнения официальных обязанностей членов королевской семьи.
Они перестали официально представлять Британскую Корону, поэтому лишены государственного финансирования. После этого супруги переехали в Канаду, а затем в Санта-Барбару (Калифорния, США). Они воспитывают сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года и ожидают второго ребенка.
В сентябре 2020 года Гарри и Меган подписали пятилетний контракт со стриминговым сервисом Netflix о производстве фильмов и программ, сумма которого оценивается в $100 млн.
Напомним, что недавно принц Гарри и Меган Маркл дали интервью Опре Уинфри, в котором рассказали о многих тайнах британской монархии.
по теме
Наслідки онлайн-роботи виявилися несподіваними - хірурги, які вирівнюють носи та прибирають подвійне підборіддя, зараз нарозхват
Навіщо принц і герцогиня винесли сміття з Букінгемського палацу і чим це обернеться для королеви?
Наслідки онлайн-роботи виявилися несподіваними: в Америці бум пластичних операцій - чому хірурги, які вирівнюють носи та прибирають подвійні підборіддя, зараз нарозхват?
Єлизавета Друга відреагувала на скандальне інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл. Букінгемський палац оприлюднив коротку офіційну заяву
Єлизавета Друга відреагувала на скандальне інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл. Букінгемський палац оприлюднив коротку офіційну заяву