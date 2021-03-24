Карантинні норми теж стають суворішими. У "червоних" зонах відтепер потрібно носити маски - і надворі. Це стосується дев'яти регіонів: Києва та восьми областей.

Якщо "червоними" оголосять ще чотири регіони, то в Україні можуть запровадити загальнонаціональний локдаун. Та поки що більшість областей - "помаранчеві". І є одна "жовта".

Це Херсонщина, де найменше інфікованих коронавірусом.