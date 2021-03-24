В Україні "почервоніли" дев'ять регіонів [ Редактировать ]
Карантинні норми теж стають суворішими. У "червоних" зонах відтепер потрібно носити маски - і надворі. Це стосується дев'яти регіонів: Києва та восьми областей.
Якщо "червоними" оголосять ще чотири регіони, то в Україні можуть запровадити загальнонаціональний локдаун. Та поки що більшість областей - "помаранчеві". І є одна "жовта".
Це Херсонщина, де найменше інфікованих коронавірусом.
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Якщо червоними оголосять ще чотири регіони, то в Україні можуть запровадити загальний локдаун. Та поки більшість областей - помаранчеві. І є одна жовта. Це - "найздоровіша" Херсонщина
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