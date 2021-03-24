Британський коронавірус вдаряє по печінці та нирках - Максим Степанов [ Редактировать ]
За минулу добу в Україні 11,5 тисяч заражень Ковідом, померли 333 людини. Найбільше нових випадків в Одеській, Львівській, Харківській і Київській областях та в столиці. У МОЗі заявляють: вірус став агресивнішим.
Шириться "британський" штам. Він частіше вражає молодь, швидше передається і спричиняє важкий перебіг хвороби.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
В штаму дуже короткий інкубаційний період 1-3 дні. Хвороба розвивається дуже швидко. Крім органів дихання вірус почав вражати слизові, нирки, та навіть центральну нервову систему, також печінку.
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Смертельний рекорд. За минулу добу від коронавірусу померли 333 людини. І це найбільше за весь час епідемії. У МОЗі заявляють: хвороба стала агресивнішою. По всій країні зафіксували Британський штам. Той, який вражає молодих людей, швидше передається і спричиняє важкий перебіг хвороби
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