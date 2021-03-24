За минулу добу в Україні 11,5 тисяч заражень Ковідом, померли 333 людини. Найбільше нових випадків в Одеській, Львівській, Харківській і Київській областях та в столиці. У МОЗі заявляють: вірус став агресивнішим.

Шириться "британський" штам. Він частіше вражає молодь, швидше передається і спричиняє важкий перебіг хвороби.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: