На Донбасі за добу зафіксували три порушення режиму тиші [ Редактировать ]
На фронті минулої доби три порушення режиму тиші. Російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ неподалік Водяного, Широкиного та Авдіївки. Атакували з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Про всі факти порушень повідомили представників ОБСЄ.
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