Силовики перевіряють інформацію щодо причетності правоохоронців до цієї мережі

СБУ виявила і заблокувала роботу 30 нелегальних казино. Вони працювали у Києві, на Донеччині, Харківщині, Одещині та ще у шести регіонах.

Оперативники встановили, що виторг гральних закладів частково йшов на фінансування терористів з ОРДЛО. Силовики перевіряють інформацію щодо причетності правоохоронців до цієї мережі.