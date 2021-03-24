СБУ виявила 30 нелегальних казино [ Редактировать ]
СБУ виявила і заблокувала роботу 30 нелегальних казино. Вони працювали у Києві, на Донеччині, Харківщині, Одещині та ще у шести регіонах.
Оперативники встановили, що виторг гральних закладів частково йшов на фінансування терористів з ОРДЛО. Силовики перевіряють інформацію щодо причетності правоохоронців до цієї мережі.
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