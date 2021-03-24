Pfizer випробовує пігулки проти COVID-19 [ Редактировать ]
Pfizer розпочала випробування пігулок проти Ковіду на людях. У разі успішного тестування - їх можна буде призначати для лікування коронавірусної інфекції на ранніх стадіях захворювання.
У компанії переконують, так вдасться запобігти післяковідним ускладненням. Pfizer також працює над ще одним препаратом, призначеним для пацієнтів з коронавірусом. Його вводитимуть внутрішньовенно.
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