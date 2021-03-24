Ремонт аварійного мосту на Херсонщині обурив людей [ Редактировать ]
На Херсонщині люди нарешті дочекалися ремонту аварійного моста через Північнокримський канал. Він сполучає містечко Таврійськ із сусідніми населеними пунктами, і ним щодня рухаються тисячі машин. Але з початком реконструкції місцеві жителі почали масово обурюватися. Подробиці дізналися наші кореспонденти.
Уже этот мостик шатается, пройти невозможно.
Тепер тільки пішки. Вузенькі неосвітлені сходи і місток - нині єдиний шлях для жителів Таврійська через Північнокримський канал. Міст, який досі виконував ці функції, від понеділка на ремонті.
Ольга, жителька Таврійська:
Так 5 минут надо было ехать, сейчас 45 минут. А если беременные, а если больные, а если люди не могут бежать столько. Это же неправильно.
До мосту підвозить один автобус, а на іншому боці має чекати інший. Втім, чекати зазвичай доводиться пасажирам.
Тетяна, жителька Таврійська:
Вот переход. Где каховский автобус, который должен ждать 10 минут? Я его не вижу. Там он ушел, здесь его еще нет. А может и не будет. Такси, говорят, 220 грн. Нам, бюджетникам это не по карману.
Тетяна мешкає у Таврійську, а працює в Бериславі. Щодня їздила на роботу автівкою. Втім тепер це нереально. Для транспорту запропонували схему об'їзду, але це зайвий гак майже на 30 км.
Тетяна, жителька Таврійська:
Транспортный объезд сейчас через Коробки, Цукуры. Там дорога в ужасном состоянии. Я раз проехала, и мне хватило.
Через ремонт мосту постраждав і місцевий бізнес. Тепер клієнти і постачальники з інших міст до Таврійська їхати не хочуть.
Володимир Алісов, житель Таврійська:
Мы просто ляжем. И так коронавирус, локдауны. Проблемы в экономике. Люди теперь не едут. Мы за ремонт. Но, ребята, сделайте для нас инфраструктуру. Подумайте. Люди готовы пучаствовать.
Очільник Таврійська каже, міст уже 30 років, як аварійний. У будь-який час міг обвалитися. Тож чекати з ремонтом вже неможна. Однак місцевим жителям зачекати таки доведеться. Закінчити ремонт мають до 31 грудня. Якщо проблем з фінансуванням не виникатиме.
Андрій Вахнюк, провідний інженер відділу будівництва, реконструкції та капітального ремонту Служби автомобільних доріг у Херсонській області:
Технологія виконання робіт безпосередньо на споруді. Від себе. Тобто розбирається прогонова будова, ставиться нова. Будівельники рухаються від себе. І здійснюють реконструкцію штучної споруди. Це дозволяє пришвидшити темпи виконання робіт, зменшити вартість.
Терпіти так довго жителі Таврійська не готові. Обіцяють скаржитися губернатору або ж столичній владі.
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