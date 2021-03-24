Терпіти так довго жителі Таврійська не готові

На Херсонщині люди нарешті дочекалися ремонту аварійного моста через Північнокримський канал. Він сполучає містечко Таврійськ із сусідніми населеними пунктами, і ним щодня рухаються тисячі машин. Але з початком реконструкції місцеві жителі почали масово обурюватися. Подробиці дізналися наші кореспонденти.

Уже этот мостик шатается, пройти невозможно.

Тепер тільки пішки. Вузенькі неосвітлені сходи і місток - нині єдиний шлях для жителів Таврійська через Північнокримський канал. Міст, який досі виконував ці функції, від понеділка на ремонті.

Ольга, жителька Таврійська:

Так 5 минут надо было ехать, сейчас 45 минут. А если беременные, а если больные, а если люди не могут бежать столько. Это же неправильно.

До мосту підвозить один автобус, а на іншому боці має чекати інший. Втім, чекати зазвичай доводиться пасажирам.

Тетяна, жителька Таврійська:

Вот переход. Где каховский автобус, который должен ждать 10 минут? Я его не вижу. Там он ушел, здесь его еще нет. А может и не будет. Такси, говорят, 220 грн. Нам, бюджетникам это не по карману.

Тетяна мешкає у Таврійську, а працює в Бериславі. Щодня їздила на роботу автівкою. Втім тепер це нереально. Для транспорту запропонували схему об'їзду, але це зайвий гак майже на 30 км.

Тетяна, жителька Таврійська:

Транспортный объезд сейчас через Коробки, Цукуры. Там дорога в ужасном состоянии. Я раз проехала, и мне хватило.

Через ремонт мосту постраждав і місцевий бізнес. Тепер клієнти і постачальники з інших міст до Таврійська їхати не хочуть.

Володимир Алісов, житель Таврійська:

Мы просто ляжем. И так коронавирус, локдауны. Проблемы в экономике. Люди теперь не едут. Мы за ремонт. Но, ребята, сделайте для нас инфраструктуру. Подумайте. Люди готовы пучаствовать.

Очільник Таврійська каже, міст уже 30 років, як аварійний. У будь-який час міг обвалитися. Тож чекати з ремонтом вже неможна. Однак місцевим жителям зачекати таки доведеться. Закінчити ремонт мають до 31 грудня. Якщо проблем з фінансуванням не виникатиме.

Андрій Вахнюк, провідний інженер відділу будівництва, реконструкції та капітального ремонту Служби автомобільних доріг у Херсонській області:

Технологія виконання робіт безпосередньо на споруді. Від себе. Тобто розбирається прогонова будова, ставиться нова. Будівельники рухаються від себе. І здійснюють реконструкцію штучної споруди. Це дозволяє пришвидшити темпи виконання робіт, зменшити вартість.

Терпіти так довго жителі Таврійська не готові. Обіцяють скаржитися губернатору або ж столичній владі.