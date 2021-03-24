Канава на асфальті з'явилась буквально на наступний день після завершення ремонту

У Золотоноші на Черкащині покарали чоловіка, який пошкодив щойно відремонтовану вулицю. Він прорізав у свіженькому асфальті стічну канаву. Бо після завершення дорожніх робіт уся вода з траси потекла на його подвір'я і ледь не затопила льох. Станіслав Кухарчук з'ясовував подробиці.

Серед суцільного бездоріжжя Золотоніських провулків, ця заасфальтована вулиця здається справжнім дивом. На її ремонт місцеві жителі чекали роками і навіть склалися на проект реконструкції, щоправда свіженький асфальт простояв недовго.

Канава на асфальті з'явилась буквально на наступний день після завершення ремонту. Володимир Іващенко не приховує - проріз у покритті зробив саме він.

Я взяв болгарку 230, поставив, пропиляв під ширину лома, сюдою ні ногою ніхто не впаде.

Та це не хуліганство, переконує чоловік, а інженерна необхідність. Нову дорогу в провулку, пояснює пан Володимир, зробили з усіма можливими порушеннями будівельних норм. Покриття підняли вище, ніж двори приватних будинків і вся дощова вода тече з дороги в обійстя. А все тому, що системи водовідведення просто не зробили. За болгарку Володимир Іващенко взявся, коли у його будинку майже повністю затопило погреб.

Володимир Іващенко, житель Золотоноші:

Я ніколи, скільки год тут прожив, батьки, ми, не знали води - приїхали армяни, зробили асфальт. Я взяв нівєлір - 38 сантиметрів перепад. Ну вони просто дамбу зробили. Я спасав своє майно.

Пошкодженій дорозі сусіди пана Володимира хоча і не радіють, але здебільшого ставляться із розумінням.

Іван та Галина Павленко, сусіди Володимира Іващенка:

Це ж вода звідти зверху іде …потому він і прорізав ту канаву, вода ж ось топить, нас то не топить, а його топить тому він і прорізав ту канаву

А от у Золотоніському виконкомі цей вчинок вважають злочином і навмисним пошкодженням комунального майна. Через це на Володимира Іващенка муніципальна інспекція склала адмінпротокол і виписала чималий штраф. У профільному управлінні запевняють, проблему із водовідведенням на дорозі чоловік міг вирішити і в інший спосіб.

Артем Харін, начальник управління комунального господарства Золотоніської ОТГ:

Там немає великої такої проблеми, наступним проектом вже передбачено вулицю, яка перетинає під прямим кутом, вже наступним проектом на капітальний ремонт буде забезпечене нормальне водовідведення. В даному випадку, не було великої проблеми - там можливо було підсипати частково біля паркану.

Штраф у майже півтори тисячі гривень Володимир Іванченко вже сумлінно сплатив і в найближчі дні планує самотужки полагодити пошкоджену ділянку. Та в управлінні ЖКГ вже заявили - асфальт лататимуть вони, але коштом пана Володимира.