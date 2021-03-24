На Донбасі позиції ЗСУ атакували десять разів за добу [ Редактировать ]
На фронті минулої доби десяти порушень режиму тиші. Російські окупанти обстрілювали позиції Збройних Сил неподалік Водяного, Широкиного та Авдіївки.
Атакували з гранатометів різних систем, кулеметів і стрілецької зброї. Втрат в українському війську немає. Про всі факти порушень штаб Об'єднаних сил повідомив представників ОБСЄ.
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На фронті минулої доби три порушення режиму тиші. Російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ неподалік Водяного, Широкиного та Авдіївки
Не припиняються ворожі обстріли на передовій. Сьогодні бойовики відкривали вогонь уже тричі. Біля Водяного та Авдіївки били з гранатометів, а поблизу Широкиного провокували зі стрілецької зброї.
Напередодні російські найманці також обстріляли укріплення українських оборонців у Приазов'ї і неподалік Богданівки. А біля Пісків вели вогонь із мінометів