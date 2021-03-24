На Одещині з'ясовують обставини загибелі військової після вакцинації [ Редактировать ]
На Одещині померла військова, яку нещодавно щепили проти Ковіду. Жінка раптово знепритомніла. Товариші по службі надали їй першу допомогу, а згодом лікарі намагалися реанімувати. Та врятувати не змогли.
Що спричинило смерть та чи пов'язано це з вакцинацією встановить експертиза. Відомо, що військова страждала на гіпертонію.
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