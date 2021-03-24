На Одещині померла військова, яку нещодавно щепили проти Ковіду. Жінка раптово знепритомніла. Товариші по службі надали їй першу допомогу, а згодом лікарі намагалися реанімувати. Та врятувати не змогли.

Що спричинило смерть та чи пов'язано це з вакцинацією встановить експертиза. Відомо, що військова страждала на гіпертонію.