Піски ще сім років тому спокійне, заможне передмістя Донецька. Нині ж воно часто фігурує у фронтових зведеннях. Із селища, де вже давно забули про мирне життя, репортаж Ігоря Левенка.

Утім, так було колись. А тепер навкруги - моторошні пейзажі. Передмістя Донецька - селище Піски. До війни тут плинуло тихе, спокійне, заможне життя. Земля та елітна нерухомість - коштувала великих грошей. Люди жили й не тужили, аж поки сюди не вдерся російський агресор. Відтоді сім років бойові дії тут не вщухають.

Колись тут скрізь мешкали люди, ходили по цим вуличкам, але сім років війни, вони даються взнаки і ми бачимо як цю місцевість поглинає дика рослинність.

Перемир'ям навіть і не пахне. Все стабільно. Обстріли, обстріли, вночі більше, вдень менше.

Проте ця тенденція досить умовна, кажуть армійці. Окупанти можуть вдарити, коли їм заманеться.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Вчора був мінометний обстріл, мінами калібру вісімдесят два по мирним жителям.

У мирні часи в Пісках мешкало понад дві тисячі людей. Нині залишилося восьмеро осіб.

Свіжа вирва, ймовірно від розриву міни калібру вісімдесят два міліметри. Обстріл розпочався раптово, десь такої пори, армійці кажуть поблизу тут немає жодної позиції, втім неподалік, кілька метрів звідси проживає бабуся-пенсіонерка.

Скрізь посічена й побита смертоносним залізом хата Ніни Леонідівни. Це біля її подвір'я вибухали міни. Коли йдеться про обстріли, жінка ледь стримує сльози. Каже, надто болісна тема.

Я не хочу даже разговаривать за это, давайте о хорошем поговорим, нам уже это надоело. Так что ребята, хватит не надо.

Та от хорошого мало, жінка каже, стріляли раніше, але не сюди. Вже й підзабула, як поруч із хатою розриваються міни.

Года, полтора, може два, давненько, ладно хватит.

Загострення на фронті, армійці сприймають уже за звичкою.

Артур, військовослужбовець Збройних сил України:

Ну вони полюбляють весною та восени устраівать такі маленькі локальні війни.

Хлопці розповідають - ворог знову розігрує активний театр бойових дій. От тільки сценарій у ньому рано чи пізно допишуть вони.