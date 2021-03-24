Раніше жінку визнали недієздатною через психічні відхилення

Двадцять років безкоштовних авіаперельотів. Це досягнення американки Мерилін Гартман, яка літала світом без квитків. Жінка безперешкодно проходила в салон з іншими пасажирами.

Минулого тижня її вкотре затримали в аеропорту Чикаго, де працівники вже знали Гартман в обличчя. Це сталося після публікації інтерв'ю, в якому рецидивістка хизувалася своїм умінням.

Раніше жінку визнали недієздатною через психічні відхилення, а ЗМІ назвали її "Серійним Зайцем".