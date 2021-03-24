Производители iPhone планируют изменить экран новых телефонов. Смартфонам уменьшат экранный вырез. Об этом сообщает MacRumors.

Сетевые информаторы показали стеклянные панели для смартфона iPhone 13 (12s) в трех размерах - 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Вырез заметно меньше из-за того, что разговорный динамик был перемещен в верхнюю панель.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо заявил, что в Apple планируют изменить компоновку системы Face ID, ради которой и сохраняется массивный экранный вырез.

Вместе с этим смартфон получит экран с частотой обновления изображения 120 Гц.

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