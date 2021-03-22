Ежегодно эксперты отмечают миграцию пользователей с одних мобильных платформ на другие. Если в прошлом году владельцы Android-смартфонов перебегали на iPhone, то в 2021 году наблюдается обратное движение: от iPhone избавляются и перебегают на Android.

Каковы же причины отказа от "Айфонов"? Исследование, проводимое аналитической компанией SellCell, показало интересный результат.

Причина, по которой владельцы iPhone перебегают на Android, заключается вовсе не в возможностях операционной системы Google или дешевых смартфонах. Все дело в аппаратных характеристиках смартфонов Android, которые привлекают покупателей больше, чем самые новые iPhone.

Чем Android лучше iPhone?

Большинство опрошенных из числа переходящих с iOS на Android на вопрос о причинах перехода назвали три фактора:

Лучший экран

Лучшая батарея

Лучшая камера

Назывались и другие причины: более широкий ассортимент устройств под любой бюджет, отсутствие каких-либо ограничений в ОС, более лояльное отношение к "нелегальным" приложениям. Однако основная масса опрошенных высказалась о трех важных аспектах, описанных выше.

Высокочастотые экраны

Экраны Samsung Galaxy и других топовых смартфонов на Android давно обладают разверткой в 120 Гц

Начнем с экранов. Пока Apple очень неспешно перевели свои топовые iPhone Pro на OLED-матрицы, на Android такие модные веяния уже были "прошлым веком". Также на младших моделях iPhone до сих пор используется HD-разрешение с IPS матрцией, которые на Android давно используются только в самых дешевых смартфонах бюджетного сегмента.

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Более того, на Android смартфоны давно обладают высокой частотой развертки экрана в 120 Гц, тогда как даже iPhone 12 Pro Max до сих пор довольствуется скромными 60 Гц. В ассортименте устройств Apple есть только один девайс, выдающий такую картинку – iPad Pro. Просто сам факт того, что поддержка увеличенной частоты на iPhone сегодня не встречается, вынуждает людей обращать внимание на решения конкурентов.

Быстрая зарядка Android

Автономность – еще один бич iPhone. Несмотря на то, что, но Айфоны стали держать заряд дольше, они все равно не сравнятся с устройствами на Android, оснащенные батареями емкостью более 5000 мАч, обеспечивающие аппаратам по 2-3 дня стабильной работы без подзарядки.

Но смартфоны на Android пошли еще дальше и стали оснащаться сверхбыстрыми зарядками. Даже некоторые бюджетные аппараты Xiaomi или Realme способны восполнять заряд при помощи 65-ваттных зарядок от 0 до 100% за каких-то полчаса. Ни один iPhone так сегодня не может.

Возможности фотокамер

108 МП фотокамеры с 100х зумом на Android никого не удивляют

Камера – пожалуй, самый неоднозначный повод для перехода с iPhone на Android. Все-таки современные смартфоны Apple не только делают весьма приличные фото, но и обладают поддержкой продвинутых режимов вроде ночного или Deep Fusion. Однако и поругать их есть за что. Например, за отсутствие нормального оптического зума. Ведь того, что есть, явно недостаточно, тем более что есть он только в топовых моделях с телеобъективом.

100-кратное увеличение – это штука откровенно бесполезная, и скоррее используется для маркетингового вау-эффекта, поскольку при этом сильно страдает качество. Но вот 10- или 15-кратный зум может пригодиться во многих сценариях, позволив приблизить объект, находящийся на значительном удалении, и при этом не потерять в качестве съемки.

Лучше бы Apple реализовала нормальный зум, нежели встраивала в iPhone LIDAR, которому абсолютное большинство пользователей так и не нашли практического применения, а он очень сильно бьет по итоговой стоимости смартфона.

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