342 людини в Україні померли напередодні від ускладнень COVID-19. За минулу добу - зафіксовано понад 14 тисяч нових заражень. Ушпиталили майже п'ять з половиною тисяч хворих. Найбільше випадків у Києві, на Одещині, Хмельниччині та Львівщині.

Від початку пандемії на коронавірус перехворіло півтора мільйона українців. 30 тисяч 700 - померли. Рівно місяць в Україні триває проти COVID-19 імунізація. За цей час першу дозу вакцини отримали 137 тисяч людей.

Ірина Микичак, заступник міністра охорони здоров'я України: