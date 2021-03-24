COVID-19 в Україні: вакцинація проводиться на двох платформах [ Редактировать ]
342 людини в Україні померли напередодні від ускладнень COVID-19. За минулу добу - зафіксовано понад 14 тисяч нових заражень. Ушпиталили майже п'ять з половиною тисяч хворих. Найбільше випадків у Києві, на Одещині, Хмельниччині та Львівщині.
Від початку пандемії на коронавірус перехворіло півтора мільйона українців. 30 тисяч 700 - померли. Рівно місяць в Україні триває проти COVID-19 імунізація. За цей час першу дозу вакцини отримали 137 тисяч людей.
Ірина Микичак, заступник міністра охорони здоров'я України:
У нас на сьогоднішній день вакцинація проводиться на двох платформах. Це мобільні бригади, їх працює 179 мобільних бригад з імунізації і 341 пункт щеплення. Надалі впродовж розгортання вакцинальної кампанії в нас готові до роботи 565 пунктів вакцинації. Середній показник роботи однієї бригади, на жаль, залишається ще невисоким, це в середньому по Україні 47 вакцинацій на одну мобільну бригаду.
по теме
Кількість хворих на коронавірус стрімко росте по всій країні
Заповнені лікарні, "важкі" пацієнти та висока смертність - це теперішня столична реальність
Коронавірус не здає позицій - за минулу добу недугу підтвердили у більше ніж 15 тисяч українців
За минулу добу зафіксували 289 летальних випадків, це найбільше від початку пандемії, - повідомили в МОЗ
Останніми днями захворюваність спадає, а от смертність навпаки - рекордно зросла