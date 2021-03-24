Стала відома причина смерті вакцинованої від коронавірусу військовослужбовиці, яка напередодні померла в Одеській області. У Мінохорони здоров'я вже повідомили: у неї була гостра серцево-судинна недостатність. Усі подробиці - в наступному матеріалі.

Інні Нарожній було сорок три. У селищі Чорноморське вона служила за контрактом у зенітно-ракетному полку на посаді бухгалтера. Учора близько шостої вечора разом з жінками-колегами вона зробила покупки в місцевому магазині, вийшла з нього і зненацька втратила свідомість. Продавчиня розповідає: швидка приїхала хвилин за п'ятнадцять.

Ганна Фаюк, жителька смт Чорноморське:

Смотрим: делают искусственное дыхание и потом буквально встали эти медики, говорят: женщина умерла.

У неділю, як і ста двадцяти іншим тутешнім військовим, мобільна бригада зробила жінці щеплення проти коронавірусної хвороби вакциною “Ковішилд”: адже, Інна мала їхати до району проведення операції об'єднаних сил. Протипоказань до вакцинації в неї не було.

Наразі на камеру трагедію не коментують ані у Міністерстві оборони, ані в Мінохорони здоров'я.

Зранку останнє писало на сторінці у "Фейсбуці", що за попередніми даними, смерть Інни Нарожної сталася внаслідок гострих розладів кровообігу, що жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання. Згодом відомство оприлюднило результати розтину померлої.

Причина смерті військовослужбовиці, яка померла у вівторок в Одеській області - гостра серцево-судинна недостатність. У неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз.

У МОЗі також зазначають: станом на учорашній ранок на здоров'я жінка не скаржилася.

Світлана Біляк, жителька смт Чорноморське:

Нет, я не могу такое сказать, никогда - сколько я маму знаю, сколько лет здесь живу. Очень хорошая девочка была: порядочная, скромная, тихая!

У МОЗі підкреслюють, що станом на учорашній ранок на стан здоров'я жінка не скаржилася. Але місцеві розповідають інше і знов-таки пов'язують це з щепленням.

Марія Мазур, жителька смт Чорноморське:

Мы думаем, да, потому что у меня зять служит там, где она, то ей вот сегодня сделали прививку, говорят, ей целый день было плохо, ночью было плохо, на работу пошла - плохо.

Втім, у Міністерстві оборони закликають не поспішати з висновками - а дочекатися експертної думки. І наголошують: решта вакцинованих військових почуваються добре.

Анатолій Будяшевський, начальник служби зв'язків з громадськістю оперативного командування "Південь":

Вона робила щеплення, але пов'язано це з її смертю чи не пов'язано, ми не можемо сказати: немає ще висновків експертів, патологоанатомів, що саме це привело до її смерті!

Не панікувати закликають і лікарі-імунологи.

Андрій Волянський, доктор медичних наук, лікар-імунолог:

На сегодня мы не можем судить это смерть связаная с вакцинацией или нет. мы понимаем, что есть жесткая временная связь, это 2 случая на миллион доз. То есть на самом деле это очень немного и в условиях, когда вакцина защищает жизни людей, тяжело болеют и умирают люди из груп медицинского риска - это пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Их надо вакцинировать. Так мы будем спасать жизни.

Відомо, що результати розтину тіла тепер має розглянути група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації. І лише після того ситуація проясниться. Так передбачено протоколами Мінохорони здоров'я.