У лікарнях столиці найбільше ковідних хворих від початку епідемії. Київ б'є рекорди і за смертністю від вірусу - за минулу добу 49 людей. Та попри це громадський транспорт у місті не зупиняється. Хоча подекуди працює зі значними порушеннями карантину. Докладніше Тарас Пилипець.

Троєщина один з найбільш густонаселених районів Києва. Основним транспортом мешканців є наземний. Довжелезні черги та переповнені маршрутки і так звична картина для троєщинців. А з введенням "червоних" обмежень ситуація лише погіршилася.

Наповненість не більше 50 відсотків місць, і то сидячих, такі протиепідемічні норми пасажироперевезення наразі діють у Києві. Та чи дотримуються їх? Питаємо у жителів Троєщини.

Запускают водители или контролеры по 25 человек. Значит если контролер, есть в салоне она ходит по сланоу и высчитывает сколько до запустить людей. А потом по накопляемости. Маршрутки забиваются, извините, как селедка.

Я їжджу на маршрутках, маршрутки повні: Люди і стоять і сидять.

У цьому переконуємося на власні очі і ми. До муніципального транспорту, тобто, тролейбусів чи автобусів пасажирів пускають в обмеженій кількості. Але кондуктори нарікають, люди сприймають вороже такі правила. А ось маршрутники нехтують такими обмеженнями.

Обзивають нас на кожному кроці так і сяк. Обізвали нас вчора скотами, вибачте за слово "сукою".

Як вам сказати, у час пік є трошки загрузки. Бачу деякі маршрутки везуть багато, а чим людям добиратися.

Подібна ситуація і в інших районах столиці. Навіть там, де і метро під боком, і зручна транспортна розв'язка. А ось щодо роботи підземного транспорту влада обмежень не вводила. Працюють у штатному режимі вже за традиційних карантинних обмежень., хіба що, у годину пік - закривають двері на станціях метро на вхід та вихід.

Наталія Макогон, заступник начальника Київського метрополітену:

Це передбачає перше проведення дезінфекції, це дезінфекція поїздів і дезінфекція самої інфраструктури. В пікові години ми обмежуємо вхід на станції для того, щоб зменшити наповненість вестибюлів. Зазвичай ці обмеження тривають 15-20 хвилин.

Боротися з перевізниками-порушниками - столична влада почала ще від початку цього локдауну. На зупинках чатує Держспоживслужба разом з патрульними. Порушників або попереджують, або штрафують.

Валентина Щербакова, начальник управління організаційного та інформаційного забезпечення ГУ Держпродспоживслужби в Києві:

Загалом за сьогодні перевірено 392 одиниці транспорту і власне порушення виявлені у 26 транспортних засобах. За результатами складені 16 протоколів і винесено близько 100 попереджень водіям.

Та навіть такі заходи не допомагають. Тож мер Києва вирішив діяти радикально, пригрозив закрити метро і наземний транспорт, якщо пасажири не схаменуться.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Натовпи в транспорті це я вважаю, без відповідальності тих людей, які не дотримуються рекомендаціями і нехтують правилами. Якщо ситуація не поліпшить буде дуже жорсткий локдаун.

Натомість приватні перевізники вже заявили, ганяти напівпорожні маршрутки - збитково. Тож вимагають офіційно зупинити транспорт. Заговорили і про підвищення вартості проїзду до 10 гривень.