Від першого квітня Кіпр відкриває кордони для українців. Туристам, із негативним результатом ПЛР гарантують перебування на території Кіпру без карантину. Діти віком до 12 років звільнені від проходження тесту.

Натомість у міністерстві туризму Кіпру наголосили - країна вживає всіх необхідних заходів, щоб забезпечити подорожувальникам можливість насолоджуватися відпочинком.