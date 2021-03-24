Кіпр відкриває кордони для туристів з України [ Редактировать ]
Від першого квітня Кіпр відкриває кордони для українців. Туристам, із негативним результатом ПЛР гарантують перебування на території Кіпру без карантину. Діти віком до 12 років звільнені від проходження тесту.
Натомість у міністерстві туризму Кіпру наголосили - країна вживає всіх необхідних заходів, щоб забезпечити подорожувальникам можливість насолоджуватися відпочинком.
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