Тромбоемболія. Тобто гостре закупорення судин, яке може призвести до смерті. Минулого тижня в багатьох країнах запідозрили, що сироватка "АстраЗенека" може спровокувати утворення тромбів.

Медична комісія Євросоюзу провела експертизу, і цей зв'язок не підтвердився. Тож країни одна за одною поновили щеплення "АстраЗенекою".

А наша Лариса Зубенко вирішила розповісти, що таке тромбоз. І чому його можуть спричинити, приміром, регулярні обіди у фаст-фуді.

Хвороба, яка щороку вбиває більше людей, аніж рак і СНІД.

Тромбоз находится на четвертом месте по причинам смертности.

До виникнення тромбів схильний кожен десятий житель планети.

Вважається, що кожна людина, старша 45 років має серцево-судинне захворювання.

Тож в групі ризику себе може знайти чи не кожен, це люди після сорока, вагітні, особи з онкологією та надлишковою вагою. Та й навіть сидячий спосіб життя, робота в офісі або за кермом, у кілька разів збільшує імовірність хвороби.

Зламав ногу або переніс операцію теж потрапляєш у групу ризику. А ще до утворення тромбів більше схильні чоловіки. Тож значна частина українців або стикалися з недугою напряму, або чули про неї.

Тромб оборвался у меня у одной и у второй знакомой, поумирали люди.

Тромбоз - це дуже важке захворювання.

Не сталкивались, никто не сталкивался, но все в курсе дела.

Що ж таке тромбоз? Тромби в нашому тілі утворюються постійно,- пояснюють лікарі. Вони, у нормі, блокують витік крові під час травм. Саме тому, порізавши палець, людина не помре від крововиливу.

А от при певних порушеннях - згустки, тобто, тромби - "мандрують" тілом, закупорюючи притік крові до певного органу. Звідси не лише набряки й біль, а й навіть інфаркти та інсульти.

Сергій Конюх, лікар-анестезіолог, завідувач відділу анестезії, реанімації та інтенсивної терапії клініки ім. Спіженко:

В большинстве случаев тромбы образуются в нижних конечностях, в голени и икроножные мышцы иногда называют - второе сердце нашего организма. Поэтому долгое сидячее положение, долгая мобилизация, когда пациент после инсульта, инфаркта, паралича лежит неподвижно, это тоже способствует образованию тромбов, также избыточная масса тела, скажем так, ожирение, потому что увеличивается количество крови, сердцу сложнее прокачать эту кровь.

А зайві сантиметри на талії не лише косметична проблема, а й серйозна загроза серцево-судинній системі. У лікарів навіть є граничні цифри "здорової" фігури.

Анна Солощенко, кардіолог, лікар вищої категорії:

У жінок менше ніж 80 см, у чоловіків - менше, ніж 94 см.

Діагностувати тромбоз можна за допомогою аналізів крові, або перевіривши організм за допомогою КТ або МРТ. Ці апарати за лічені хвилини сканують тіло та знаходять згустки крові. Проте як зрозуміти, коли час звернутися до лікаря?

Анна Солощенко, кардіолог, лікар вищої категорії:

Іноді ніяк, тому я й кажу про профілактичний огляд тоді, коли у людини взагалі ніяких скарг, коли може є перебої в роботі серця, задишка під час фізичного навантаження, болі в грудях, підвищення тиску, розширення вен, набряк нижніх кінцівок, але це вже більш запущені, більш серйозні випадки, а людина, яка має ризик тромбоутворення може взагалі цього ніяк не відчувати.

Проте лікарі заспокоюють: із виникненням тромбів, тобто згустків крові, іноді бореться організм самостійно. А ще, як завжди, радять десять хвилин на день приділяти фізичній активності, забути про куріння цигарок або інших електронних пристроїв та привчити себе святкувати без алкоголю та жирної їжі, адже наслідки тромбозу - не з приємних.

Сергій Конюх, лікар-анестезіолог, завідувач відділу анестезії, реанімації та інтенсивної терапії клініки ім. Спіженко:

Есть отечность, есть нарушения функций органов, это если мы говорим про нижние конечности. А может быть тромбоз сосудов и головного мозга, которые, смотря где возникнет этот тромбоз, может быть нарушение мозговой деятельности, зрения, памяти, смотря в какой части возник тромбоз.

А от що точно не можна робити при тромбозі так це лікуватися самостійно.

Аркадій Данилець, науковий співробітник відділу хірургії магістральних судин Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова:

Застосовується, звичайно, антикоагулянти безконтрольно, просто під час COVID-19 їх не повинні використовувати, тому що такий антиковулінт як позитивно діє, має запобігання розвитку тромбозу, так і негативно діє - це кровотечі. Тому звичайно, призначення антиковулянтів повинно відбуватися під наглядом обов'язково лікаря, після того, як будуть аналізи на стан системи згортання крові, чи немає ризиків вивчено.

Чи може призвести до тромбозу проти коронавірусна ін'єкція? На це запитання поки що не має відповіді жоден лікар або імунолог, бо ні один препарат наразі не пройшов необхідних перевірок.

Борис Донський, імунолог:

Це компроміс між ефективністю і пересторогами. Найкращий варіант це провести п'ятирічне дослідження будь-якого препарату. У пробірці ми не можемо це спрогнозувати, людський організм набагато складніший, ніж пробірка. У нас є думки, що ми не бачимо жодного механізму, який мав би мати негативний вплив на це, але ж ми не знаємо. Бувало таке, що препарат, який ніби-то нічого небезпечного не мав, задіював якісь там невідомі механізми і це давало побічні ефекти і негативний вплив.

Але перед тим, як робити будь-яке щеплення, лікарі в один голос радять, перевірити стан здоров'я та зважити можливі ризики.