Війна на Донбасі: військовослужбовець розповів про небезпечне окопне життя [ Редактировать ]
Щодо іншої окупованої території - Донбасу, то бойовики там знову застосовують заборонені калібри. Із важких мінометів ударили по наших позиціях на Приазов'ї. А поблизу окупованого Донецька відкривали вогонь із гранатометів. Загалом від початку доби уже три обстріли. Докладніше про ситуацію - Ігор Левенок.
Луганщина. Передова поблизу Золотого. Нині на цій ділянці тиша, кажуть бійці, втім зайвими ілюзіями себе не тішать. Адже спіймати кулю тут можна легко.
Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:
Над головою пролітали і пулі і такое тяжелое и ГП било и РПГ било, а так в принципе в последнее время тишина. Аж не привично трохи.
Бійці розповідають про окопне рутинне життя. Кажуть фронт став об'єктом нерухомості. Фіксована лінія розмежування. Час від часу - ворожі провокації. Так нині армійці називають обстріли. Ні кроку назад, але й жодного уперед. Постійне моральне напруження. Солдати кажуть така війна виснажує більше, аніж активні бойові дії.
В окопах здебільшого молоді хлопці. Доля та історія кожного - вражають.
Я думаю, что идти сажа это осознанный выбор, поэтому жаловаться не стоит.
І хлопці не нарікають. Це Ігор, йому 25. Родом із Харківщини. На війні вже п'ять років. Майже безперервно. Каже, для нього усе почалося в 2014. Коли зустрів свого дідуся. Той повернувся додому з Майдану.
Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:
Да, мне дедушка говорил тогда, ти еще повоюешь своё. Я не знаю почему он это тогда сказал, но вот, пожалуйста.
Зброя, вибухи та смерть - це все що парубок бачив, відколи пішов до військкомату. Не раз життя й самого висіло на волосині.
Накрили тогда нас хорошо стодвадцать вторими, как сейчас помню, восем штук подряд прилетело по блок-посту, в п'ятдесяти метрах, ста метрах падали, ну очень рядом.
Тож Ігор не зі слів знає, служба в промерзлих окопах під кулями та снарядами - тяжка й небезпечна. Не кожному під силу. Та хлопець каже його змалечку виховували як захисника. Фізичні труднощі, то дрібниці. Для нього важливо інше.
Главное поддержка, родных, близких, друзей и всей Украины.
А сам боєць сьогодні підтримуватиме національну збірну з футболу у матчі з Францією. І ще футбольний вболівальник має заповітну мрію.
Я надеюсь в ближайшем будущем мне удастся побывать на Донбасс-арене, я помашу там украинским флагом. И слава Украине, донецкий "Шахтер" - чемпіон!
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