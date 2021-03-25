Громадський транспорт у місті поки що не зупиняється

Нові невтішні рекорди встановлює і столиця. У лікарнях міста найбільше ковідних хворих від початку епідемії, а смертність найвища. Попри це, громадський транспорт у місті не зупиняється. Хоча подекуди працює зі значними порушеннями карантинних вимог.

Наповненість не більше ніж 50 відсотків місць для сидіння - такі протиепідемічні норми пасажироперевезення наразі діють у столиці. Та чи дотримуються їх кияни?

Запускают водители или контролеры по 25 человек. Значит если контролер есть в салоне она ходит по сланоу и высчитывает сколько до запустить людей.

У цьому переконуємося і ми. До тролейбусів та автобусів пасажирів пускають в обмеженій кількості. Але кондуктори нарікають, люди такі правила сприймають вороже.

Обзивають нас на кожному кроці так і сяк. Обізвали нас вчора скотами, вибачте за слово "с**ою"

А ось щодо роботи підземного транспорту влада обмежень не запроваджувала.

Наталія Макогон, заступник начальника Київського метрополітену:

В пікові години ми обмежуємо вхід на станції для того, щоб зменшити наповненість вестибюлів. Зазвичай ці обмеження тривають 15-20 хвилин.

Боротися з перевізниками-порушниками - столична влада почала ще від початку цього локдауну. На зупинках чатує Держспоживслуба разом з патрульними. Порушників або попереджують, або штрафують.

Валентина Щербакова, начальник управління організаційного та інформаційного забезпечення ГУ Держпродспоживслужби в Києві:

Перевірено 392 одиниці транспорту і власне порушення виявлені у 26 транспортних засобах. За результатами складені 16 протоколів і винесено біля 100 попереджень водіям.

Та навіть такі заходи не допомагають. Тож мер Києва пригрозив закрити метро і наземний транспорт, якщо пасажири не схаменуться. Натомість приватні перевізники вже заявили, ганяти напівпорожні маршрутки - збитково. Тож вимагають офіційно зупинити транспорт. Заговорили і про підвищення вартості проїзду до 10 гривень.