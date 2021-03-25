Эстафета олимпийского огня стартовала в Японии с территории футбольного тренировочного центра J-Village в префектуре Фукусима. Трансляция мероприятия велась на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Первым бегуном стала 34-летняя футболистка Адзуса Ивасимидзу, которая выступала в сборной Японии с 2006 по 2016 год.

Факел планируется пронести через все 47 префектур страны. Забег продлится 121 день, в нем примут участие около 10 тысяч факелоносцев.

Эстафета проходит в условиях ограничений из-за коронавируса. На церемонию зажжения огня не допустили зрителей, а людей, которые выходят поприветствовать бегунов, призывают соблюдать дистанцию. Каждого факелоносца на безопасном расстоянии сопровождают около десяти работников оргкомитета Игр, а также сотрудники полиции, которые следят за происходящим.

Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года без иностранных зрителей.